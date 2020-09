Na David Goffin staat ook Elise Mertens in 1/8e finales US Open

McNally waant zich even in een honkbalstadion en slaat de bal de tribunes in. Mertens neemt de overhand en laat de Amerikaanse zwoegen.

18:28

18 uur 28. Elise Mertens tegen Amerikaanse tiener. In het enkeltoernooi van de US Open is Elise Mertens vanavond toe aan haar 3e match. Na een wedstrijdje wroeten in de 2e ronde tegen de Spaanse speelster Sara Sorribes Tormo (6-3 en 7-5 na 2 uur en 13 minuten) kijkt ze nu een tiener in de ogen. De 18-jarige Amerikaanse Caty McNally (WTA-124) is een brok energie die graag varieert. Vorig jaar klopte Mertens haar op het toernooi van Cincinnati in 2 sets: 7-5 en 6-0. Lukt het haar opnieuw? Iets over 19u begint de wedstrijd op Court 11 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center. .