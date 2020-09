Na 12 eindzeges laat Nadal zich niet meer verrassen in 1e ronde Roland Garros

Met 12 eindzeges op zak is de eerste ronde op Roland Garros al lang geen probleem meer voor Rafael Nadal. De Spanjaard verloor nog maar twee keer een wedstrijd in Parijs en liet zich ook nu niet verrassen in de eerste ronde.

De Bulgaar Egor Gerasimov kon Nadal nooit bedreigen en moest na 2 uur het hoofd buigen voor de gravelkoning. Nadal, de nummer 2 van de wereld, neemt het in de volgende ronde op tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP 236).

Nadal kan in Parijs zijn 20e grandslamtitel veroveren en het record van Roger Federer evenaren. In de aanloop naar Roland Garros verloor Nadal wel in de kwartfinales in Rome tegen Diego Schwartzmann.