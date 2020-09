LIVE: Van Uytvanck kijkt snel tegen achterstand aan op Roland Garros

11:23

11 uur 23. Dubbele break tegen. Alison Van Uytvanck is niet goed begonnen aan haar partij. Haar opslag laat haar in de steek (40% 1e opslagen). Gevolg: na 15 minuten al een dubbele break achterstand: 0-4. Peterson brak in het 2e spelletje op love, in het 4e haalde Van Uytvanck 30. .