LIVE: Goffin laat spannende eerste set schieten tegen toptalent Sinner

12 uur 16. Alarmfase oranje nu toch voor Goffin. In het eerste spelletje van de tweede set had hij bijna een break te pakken, maar Sinner hield stand. En nu geeft hij zijn eigen opslag weg. Een 0-2-achterstand. .

12 uur 02. Setverlies voor Goffin. Het toernooi begint met een opdoffer voor Goffin. Hij heeft in een spannende eerste set aan het kortste eind getrokken tegen Sinner. In een set met vier breaks op een rij kon het alle kanten op. Goffin moest zijn beste tennis bovenhalen om Sinner een uur aan de praat te houden, maar bij een 5-6-achterstand moest hij zijn opslag nog eens uit handen geven. .

11 uur 25. Het is meteen duidelijk dat dit geen gezondheidswandeling zal worden voor Goffin. Sinner speelt goed mee en gaat in het vierde spelletje al door de opslag van onze landgenoot. Gelukkig zet Goffin die break meteen weer recht. .

Goffin: "Na US Open was ik nog niet klaar voor gravel, nu wel"

10:43

10 uur 43. David Goffin opent op Philippe-Chatrier. David Goffin (AP-12) krijgt de eer om Roland Garros te openen op centre court. Hij staat in zijn eerste ronde tegenover Jannik Sinner (ATP-74). De Italiaanse tiener is een taaie klant. Ze speelden nog maar een keer tegen elkaar. Goffin verloor die match in Rotterdam in februari van dit jaar. .