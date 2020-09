LIVE: Azarenka walst over Osaka in 1e set van US Open-finale

Victoria Azarenka heeft een grote stap gezet richting 3e grandslamtitel. De Wit-Russische overklaste Naomi Osaka in de 1e set, die slechts 27 minuten duurde: 6-1. Osaka zal uit een ander vaatje moeten tappen in set 2 of dit zou wel eens heel snel afgelopen kunnen zijn.

"Maar dit is de finale van de US Open. Het gaat erom je emoties onder controle te houden en je beste tennis te tonen. Details, zoals een ace of een dubbele fout, zullen het verschil maken. Ik verwacht een gesloten wedstrijd, een echt gevecht tussen twee speelsters die de voorbije drie weken hun beste tennis speelden."

De speling van het lot zet Fissette vanavond lijnrecht tegenover Victoria Azarenka, een speelster die hij in het verleden trainde. "Dat is een voordeel, denk ik", zei hij. "Het is altijd positief je tegenstander goed te kennen."

Fissette trainde ook Azarenka: "Dat is een voordeel". De speling van het lot zet Fissette vanavond lijnrecht tegenover Victoria Azarenka, een speelster die hij in het verleden trainde. "Dat is een voordeel, denk ik", zei hij. "Het is altijd positief je tegenstander goed te kennen." "Maar dit is de finale van de US Open. Het gaat erom je emoties onder controle te houden en je beste tennis te tonen. Details, zoals een ace of een dubbele fout, zullen het verschil maken. Ik verwacht een gesloten wedstrijd, een echt gevecht tussen twee speelsters die de voorbije drie weken hun beste tennis speelden."

11 uur 40. Wim Fissette: "Ze moet positieve energie uitstralen". Met Wim Fissette, de coach van de Japanse Naomi Osaka (WTA 9), is er vanavond toch een vleugje Belgisch aan de vrouwenfinale op de US Open. "Een groot deel van mijn coaching bestaat erin mijn speelster in de juiste gemoedstoestand te krijgen", begon Fisette vrijdag op de persconferentie een dag voor de finale. "Naomi is al snel succesvol geworden, won twee grandslamtoernooien op rij (US Open 2018 en Australian Open 2019, red.) en wanneer je jong bent, kan je dan een gevoel van onoverwinnelijkheid krijgen." "We zijn intussen in 2020 en er zijn enorm veel goede speelsters. We hebben gewerkt aan haar houding en aan haar wedstrijdplan. Ze moet positieve energie uitstralen, want iedereen wil winnen. Tijdens de lockdown hebben we geprobeerd haar aantal directe fouten te verminderen door haar benenwerk te verbeteren." "Ze moet altijd een stabiele en solide positie aanhouden achter de bal. Dat is de basis. Ik werk graag met haar. Naomi is tegelijk erg ambitieus, maar toch ook bescheiden." .