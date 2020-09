Greet Minnen verkoopt haar huid duur tegen nummer 18 Rybakina

Greet Minnen heeft niet beter kunnen doen dan haar vriendin Alison Van Uytvanck en is gestrand in de 1e ronde van het WTA-toernooi van Straatsburg. Onze landgenote (WTA-110) maakte het de veel hoger geplaatste Kazakse Jelena Rybakina (WTA-18) heel lastig: 7-5, 6-4 in 1,5 uur.