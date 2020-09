Goffin plaatst zich voor 4e jaar op een rij voor 3e ronde na wisselvallige dag

22:50 22 uur 50. Game, set and match. Het is gebeurd. Goffin staat voor het vierde jaar op een rij in de derde ronde in New York. In de vierde set bood Harris opnieuw wat meer weerwerk, maar onze landgenoot bleef zijn niveau aanhouden. De Zuid-Afrikaan kon eerst nog 3 matchballen neutraliseren, maar de vierde keer werd de goeie keer voor Goffin. . Game, set and match Het is gebeurd. Goffin staat voor het vierde jaar op een rij in de derde ronde in New York. In de vierde set bood Harris opnieuw wat meer weerwerk, maar onze landgenoot bleef zijn niveau aanhouden. De Zuid-Afrikaan kon eerst nog 3 matchballen neutraliseren, maar de vierde keer werd de goeie keer voor Goffin.

22:09 22 uur 09. Goffin onder stoom. Het verlies van set twee lijkt al doorgespoeld. David Goffin begon aan set drie met een love game. Een voorbode voor wat zou komen want hij stoomde in minder dan een halfuur door naar setwinst. Goffin heeft nu een 2-1-bonus in handen. . Goffin onder stoom Het verlies van set twee lijkt al doorgespoeld. David Goffin begon aan set drie met een love game. Een voorbode voor wat zou komen want hij stoomde in minder dan een halfuur door naar setwinst. Goffin heeft nu een 2-1-bonus in handen.

21:45 21 uur 45. 2e set is voor Harris. Zijn wankele tennis heeft Goffin de tweede set gekost. Na de tiebreak moest onze landgenoot in de tweede set meteen zijn opslag inleveren. Maar dat was geen ramp want hij snoepte op zijn beurt die van Harris af. Zo ging het een tijdje door tot de Zuid-Afrikaan bij 3-2 wel zijn opslag kon vasthouden. Zo kon hij naar winst in de set lopen. Kan Goffin dit net als in zijn eerste match nog omkeren? . 2e set is voor Harris Zijn wankele tennis heeft Goffin de tweede set gekost. Na de tiebreak moest onze landgenoot in de tweede set meteen zijn opslag inleveren. Maar dat was geen ramp want hij snoepte op zijn beurt die van Harris af. Zo ging het een tijdje door tot de Zuid-Afrikaan bij 3-2 wel zijn opslag kon vasthouden. Zo kon hij naar winst in de set lopen. Kan Goffin dit net als in zijn eerste match nog omkeren?

21:03 21 uur 03. Goffin doet het met tiebreak. David Goffin heeft zijn hoogvorm nog niet te pakken in deze match. Zijn eerste opslagspelletje duurde bijzonder lang, maar hij werkte alle breakpunten weg. Zijn tegenstander Lloyd Harris had veel minder moeite om zijn opslagspelletjes te winnen, maar hij kon de druk op Goffin op de cruciale momenten niet hoog genoeg leggen. Zo kon een zoekende landgenoot telkens gelijke tred houden. Ook in de tiebreak kwam Goffin achter, maar hij keerde het nog op tijd om. Na meer dan een uur tennissen haalt Goffin hier de eerste set binnen. . Goffin doet het met tiebreak David Goffin heeft zijn hoogvorm nog niet te pakken in deze match. Zijn eerste opslagspelletje duurde bijzonder lang, maar hij werkte alle breakpunten weg. Zijn tegenstander Lloyd Harris had veel minder moeite om zijn opslagspelletjes te winnen, maar hij kon de druk op Goffin op de cruciale momenten niet hoog genoeg leggen. Zo kon een zoekende landgenoot telkens gelijke tred houden. Ook in de tiebreak kwam Goffin achter, maar hij keerde het nog op tijd om. Na meer dan een uur tennissen haalt Goffin hier de eerste set binnen.