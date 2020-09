Flipkens en Van Uytvanck verkopen hun vel duur, maar vliegen uit dubbelspel

In het enkelspel werd de tweede ronde voor Kirsten Flipkens het eindstation. Alison Van Uytvanck raakte dan weer niet verder dan ronde 1.

In het dubbelspel kwam het Belgische duo vandaag in de eerste ronde in actie, maar ook daar werd het geen succes. Al boden ze wel best wel wat tegenstand.

De eerste set werd het 6-4, maar in set 2 sleepten ze nog een tiebreak uit de brand. Daarin ging het gelijk op, maar een eerste matchpunt was voldoende voor Melichar en Xu om de winst naar zich toe te trekken.