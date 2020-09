Flipkens en Minnen overleven de 1e ronde niet op Roland Garros

Kirsten Flipkens stond al voor de 12e keer op de hoofdtabel van Roland Garros, maar echt potten breken kon ze nog nooit in Parijs. Flipkens raakte er nog nooit voorbij de 2e ronde en dat zal ook dit jaar niet gebeuren.

In de 1e ronde moest Flipkens het opnemen tegen reekshoofd Joelija Poetintseva, de nummer 27 van de wereld. De Kazakse liet er geen gras over groeien en was in een dik uur klaar met onze landgenote, die 6x haar opslag moest inleveren: 6-1 en 6-2.