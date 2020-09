Elise Mertens zet Kenin opzij en is weer kwartfinaliste op US Open

Elise Mertens, als 16e geplaatst in New York, is bezig aan een heel sterk 2020: ze boekte haar 23e zege van het jaar - niemand op het vrouwencircuit doet beter dit jaar - en verloor nog geen set op deze US Open.

De 24-jarige was de hele match dominant, beperkte de foutenlast tot het minimum (amper 7!) en liet geen steek vallen. Ze maakte de match uit met een ace en won een eerste keer in 3 duels tegen de 21-jarige Kenin. Het hoogste reekshoofd in de running wist van geen hout pijlen maken en sloeg liefst 26 unforced errors.

Kenin was voor vandaag evenwel ook nog geen set kwijtgespeeld en won 26 van haar 28 servicegames. Maar een dubbele fout zette meteen de toon, ze gaf meteen haar service prijs en stond 5-1 in het krijt. Bij 5-1 en 5-2 liet Mertens nog setpunten liggen, maar een derde break was er te veel aan voor Kenin: 6-3.

In de 2e set had Mertens genoeg aan 1 break: in het 6e spelletje profiteerde ze van 3 unforced errors van Kenin. Op love en met een 7e ace maakte Mertens het af.