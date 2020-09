Elise Mertens vermijdt derde set tegen Spaanse muur

Donderdag werd het duel tussen Mertens en Sorribes bij een 6-3 en 1-0 stand in het voordeel van Mertens stilgelegd door de regen in New York. Vandaag liet onze landgenote zich nog bijna in de luren leggen door Sorribes.

De Spaanse kroop onder de huid van Mertens door bijna elke bal terug te brengen. De frustratie hoopte zich op bij Mertens en dat resulteerde in een 3-5-achterstand in de tweede set.

Maar Mertens was net op tijd bij de les. Ze raakte door het pantser van Sorribes en won vier spelletjes op een rij. Zo kon ze het nog net in twee sets afmaken: 6-3 en 7-5 na meer dan 2 uur en gespreid over twee dagen.