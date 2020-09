Elise Mertens sloopt Spaanse muur toch in twee sets

Sara Sorribes is met het mes tussen de tanden uit de kleedkamer gekomen. De Spaanse pept zichzelf op en dat levert een break en een voorsprong in set 2 op: 1-2.

19 uur 40. Sara Sorribes is met het mes tussen de tanden uit de kleedkamer gekomen. De Spaanse pept zichzelf op en dat levert een break en een voorsprong in set 2 op: 1-2. .

05 uur 45. Elise Mertens en Sara Sorribes hielden elkaar in evenwicht tot 3-3, waarbij ze elk een keertje door de opslag van de tegenstander gingen. Op dat moment forceerde Mertens een nieuwe break en bij 5-3 moest Sorribes zo serveren om in de set te blijven. Dat lukte niet: Mertens verzilverde haar eerste setbal. Mertens nam zo al meteen een flinke optie op de 3e ronde, maar nadat ze ook het 1e spelletje in set 2 gewonnen had, werd de wedstrijd gestaakt door de regenval in New York. .