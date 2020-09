Djokovic huppelt door US Open, Zverev schakelt "coronarisico" Mannarino uit

Novak Djokovic heeft zonder veel moeite zijn ticket voor de vierde ronde van de US Open afgehaald. De Duitser Alexander Zverev had wat meer werk om "coronarisico" Adrian Mannarino uit het grandslamtoernooi te kegelen.

Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, had in de vorige ronde nog een set laten liggen tegen Kyle Edmund, maar tegen de Duitser Jan-Lennard Struff liet hij zich niet meer op foutjes betrappen. Djokovic gunde zijn tegenstander amper zeven spelletjes en klaarde de klus na 1 uur en 45 minuten. "Mijn spel was heel goed", besefte de Serviër zelf. "Na de eerste set had ik echt een lekker gevoel op de baan." In zijn jacht op zijn vierde eindzege in New York moet Djokovic nu voorbij de Spanjaard Pablo Carreno-Busta. Samen met de Kroaat Marin Cilic, die de US Open in 2014 won, is Djokovic de enige grandslamwinnaar die nog in het toernooi zit.

Coronarisico? US Open laat Mannarino toch spelen (en verliezen)

US Open Adrian Mannarino ( 39 , 32 ) Adrian Mannarino set Alexander Zverev ( 7 , 5 ) Alexander Zverev 7 1 4 4 2 6 2 3 6 2 4 6

De Duitser Alexander Zverev heeft niet zonder moeite de vierde ronde op de US Open gehaald. De nummer 7 van de wereld was misschien wat van zijn stuk gebracht omdat hij pas 3 uur later dan verwacht de baan op mocht. De reden? Gezondheidsfunctionarissen waren niet zeker of het wel veilig was om tegenstander Adrian Mannarino in actie te laten komen. De Fransman was in contact gekomen met zijn landgenoot Benoit Paire, die zich terugtrok uit de US Open nadat hij positief had getest op covid-19. Uiteindelijk zette de organisatie het licht toch op groen. Mannarino kon de eerste set nog van Zverev afsnoepen, maar zijn avontuur stopt toch in de derde ronde.

Alexander Zverev moest 4 sets werken om de achtste finales te halen.

Opnieuw geen succesverhaal voor Tsitsipas

US Open Stefanos Tsitsipas ( 6 , 4 ) Stefanos Tsitsipas set Borna Coric ( 32 , 27 ) Borna Coric 7 1 2 4 2 6 6 3 4 5 4 7 4 5 7