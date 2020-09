De regen houdt Elise Mertens voorlopig van het gravel in Parijs

12:12

12 uur 12. Azarenka wil niet buiten blijven op Suzanne-Lenglen: "Het is te koud". Alleen Goffin speelt onder een dak op Philippe-Chatrier, ook de openingsmatch tussen Victoria Azarenka en Danka Kovinic op Suzanne-Lenglen ligt stil. De speelsters zijn naar binnengegaan. Dat mocht eerst niet van de scheidsrechter. Ze moesten wachten op de beslissing. Maar met de lichte druilregen en de lage temperaturen was Azarenka dat niet van plan. "Het is 8 graden. Ik woon in Florida, ik ben gewoon aan warm weer", vertelde een boze Azarenka aan de supervisor. "Ik blijf niet wachten. Het is ook te vochtig om ons racket vast te houden." Daarop vroeg de runner-up van de US Open aan Kovinic of zij buiten wou wachten. "Neen", was het antwoord. Azarenka: "Het is belachelijk, het is te koud. Waarom moeten wij hier als eenden zitten?" .