De beul van Goffin moet nu zelf zijn boeltje pakken in New York

In de vorige ronde was Denis Shapovalov een maatje te groot voor David Goffin. Pablo Carreño Busta, die in zijn vorige partij nauwelijks energie had verspild door de stroompanne in het hoofd van Novak Djokovic, was dus een gewaarschuwd man.

Het duel was werkelijk een dubbeltje op zijn kant, met wisselende kansen en dipjes aan beide kanten. Shapovalov mocht dan wel een aantal statistieken aan zijn kant hebben (meer aces: 26-5, meer winners: 76-33, meer omgezette breakpunten: 50% tegen 24%), zijn grillige spel legde ook een aantal manco's bloot. Zijn foutenlast lag merkelijk hoger dan die van Carreño Busta (76-42) en ook in het aantal dubbele fouten (11-1) had hij de "bovenhand".

Het mentale spel was onderhuids voelbaar. Shapovalov keek vaak naar zijn moeder, die ook zijn coach is. Bij verloren punten schreeuwde hij een paar keer in haar richting. Na de 3e set haastte de mama zich weg om een nieuw paar schoenen voor haar zoon te halen.

Carreño Busta kent er ook wat van. Hij vroeg voor het begin van de 5e set een kinesist op de baan. Die trakteerde de 29-jarige Spanjaard op een massage in zijn onderrug. Het legde Carreño Busta geen windeieren: met 6-3 maakte hij een einde aan een partij die 4 uur in beslag nam.

De wedstrijd duurde tot iets na 1u plaatselijke tijd, 7u Belgische tijd. "Ik ben kapot, maar tegelijk heel, heel gelukkig", zei Carreño Busta, die voor de tweede keer in de halve finales staat van de US Open. De vorige keer, in 2017, moest hij zijn meerdere erkennen in Kevin Anderson.