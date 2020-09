David Goffin slikt pandoering van Marin Cilic in tweede ronde in Rome

De overgang van hardcourt naar gravel en de reis van New York naar Rome zat duidelijk nog in de kleren bij David Goffin. Het zesde reekshoofd in Rome kreeg van Marin Cilic ook de kans niet om in het ritme te komen.



De boomlange Kroaat zette Goffin meteen onder druk met zijn harde opslag en zware forehand. Goffin hapte naar adem, maar zijn opslag draaide niet en hij raakte niet uit de omknelling.



Cilic haalde zijn voet niet van het gaspedaal en bleef de winners opstapelen. Slechts sporadisch kon Goffin het niveau van Cilic, die wel al een driesetter in Rome in de benen had, aan.

Na iets meer dan een uur had Cilic, de winnaar van de US Open in 2014, geklaard: 6-2, 6-2. Ook vorig jaar verloor Goffin in de tweede ronde in Rome, toen was de Argentijn Juan Martin Del Potro te sterk.