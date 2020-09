David Goffin laat geen set liggen tegen Krajinovic en haalt 1/8e finales

David Goffin kreeg met Filip Krajinovic, de nummer 26 van de wereld, een eerste echte test in New York. Maar in de eerste set was de Serviër niet bij de les. Zijn foutenlast was groot en Goffin hoefde niet door te duwen voor 6-1.

Vanaf de tweede set kregen we wél een wedstrijd. Krajinovic ging voor elke bal alsof het zijn laatste was en zo hield hij gelijke tred met Goffin. In de tiebreak gaf de Serviër niet op bij een 4-0-achterstand, maar toch trok Goffin het laken naar zich toe.

Ook in de derde set was het een duel tussen de standvastigheid van Goffin en de wisselvalligheid van Krajinovic. Toen Goffin bij 5-4 het gaspedaal induwde, kraakte Krajinovic. Een dubbele fout én 3 forehand winners van Goffin en de buit was binnen voor onze landgenoot: 6-1, 7-6, 6-4 na iets meer dan 2 uur.