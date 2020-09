Bonaventure eindigt haar mooi avontuur op de US Open in de tweede ronde

Ysaline Bonaventure (WTA-121) mag de US Open met opgeheven hoofd verlaten. In de eerste ronde verraste ze door het Chinese reekshoofd Zhang Shuai uit te schakelen. Ook de Française Alizé Cornet kon ze het leven zuur maken, maar het werd nét niet voor onze landgenote, die in 2 sets verloor: 7-6 en 6-3.