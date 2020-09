Bertens in rolstoel van het court, tegenspeelster: "Ze houdt me voor de gek"

Dat heet dan tot het gaatje gaan. De Nederlandse Kiki Bertens had 3 sets nodig tegen Sara Errani (WTA 150) om de derde ronde op Roland Garros te behalen.

Na afloop van de partij, die twee marathonsets nodig had, kreeg Bertens hevige krampen en moest ze het court al schreeuwend en in een rolstoel verlaten.

De Italiaanse was tevens niet gelukkig met de nederlaag. "Vaffanculo", klonk het uit de mond van de finaliste in 2012. Bertens zette zich neer en barstte in tranen uit.