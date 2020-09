Belgisch dubbelduo Vliegen-Gillé moet meteen Parijs verlaten

Joran Vliegen (ATP-36 in dubbel) en Sander Gillé (ATP-41) hebben de eerste ronde in het mannen dubbel in Parijs niet overleefd. De Argentijn Andres Molteni (ATP-64) en Monegask Hugo Nys (ATP-67) waren in 3 sets te sterk: 4-6, 6-3, 6-3 in 1u44'.