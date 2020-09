Andy Murray doet het weer, hij maakt 2 sets achterstand goed

Andy Murray heeft na een uitputtingsslag van 4 uur en 39 minuten de 2e ronde van de US Open gehaald. De 33-jarige Schot, eindwinnaar in New York, versloeg de Japanner Yoshihito Nishioka in 5 sets: 4-6, 4-6, 7-6, 7-6, 6-4.