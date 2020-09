Alison Van Uytvanck krikt niveau op en staat in 2e ronde Roland Garros

Voor ze het goed en wel besefte, stond Van Uytvanck na een dubbele break 0-4 in het krijt. Een rebreak en break verder was ze de 1e set kwijt. Met 10 unforced errors en een ondermaats eersteopslagpercentage (45%) kon de 2e set alleen maar beterschap bieden.

Van Uytvanck toonde ook een ander gelaat: ze ging agressiever en accurater spelen én vooral haar opslag draaide een pak beter. Met 71 procent en een pak goeie eerste opslagen liep ze snel 3-0 uit.

14 winners deden de rest, het eerste setpunt was het goeie: 6-3. In de 3e set was het beste niveau van Van Uytvanck niet meer nodig. Ze speelde solide met 0 unforced errors, Peterson maakte de fouten. Met 10 op 10 eersteopslagpunten en 8 winners was de 6-1 een feit.

Voor Van Uytvanck is het de 6e keer op het grandslamgravel, in 2015 maakte ze naam als kwartfinaliste. Vorig jaar ging ze er meteen uit. In de 2e ronde wacht de winnares van Donna Vekic (WTA-30) tegen Irina Maria Bara (WTA-142).

De Belgische vrouwen scoren 2 op 4: Elise Mertens (WTA-20) speelt morgen in de 2e ronde tegen Kaia Kanepi (WTA-80). Greet Minnen en Kirsten Flipkens moesten na 1 duel hun koffers pakken.