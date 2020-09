1e verrassing is feit: topreekshoofd Karolina Pliskova strandt in 2e ronde

Na een slechte 1e set en een achterstand in de 2e leek de Tsjechische nog een vuist te kunnen maken in de tweede, maar ze kon de rollen - ondanks 2 setballen - niet helemaal meer omdraaien. Het dient wel gezegd dat Garcia een dijk van een partij tenniste. Voor Pliskova is het de slechtste uitslag in New York sinds haar exit in de eerste ronde in 2015. Garcia bekampt in de 3e ronde de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA-41).

Mladenovic stort helemaal in na 4 matchballen en spuwt haar gal over coronaprotocol

De ene Française is de andere niet. Kristina Mladenovic (WTA-44) leek met de vingers in de neus op weg naar de derde ronde tegen de Russin Varvara Gratsjeva (WTA-102) bij 6-1, 5-1 en met 4 matchballen. Maar ze stortte helemaal in en gaf de match nog uit handen met 7-6 (7/2) en 6-0.

Mentaal kraakte Mladenovic. De Française was 1 van de speelsters - net als Kirsten Flipkens en Ysaline Bonaventure - die in een verstrengd coronaprotocol verwikkeld was, omdat ze in contact was geweest met haar landgenoot Benoît Paire. Die testte positief op corona.

Na de match spuwde ze haar gal: "We leven hier in een nachtmerrie. Ik heb maar 1 wens en dat is mijn vrijheid herwinnen. We moeten vechten voor onze vrijheid, maar krijgen die niet." De spelers en speelsters die in contact kwamen met Paire moeten dagelijks op corona getest worden en niet om de 4 dagen en ze zijn veroordeeld tot hun hotelkamer.

Mladenovic voelde zich na "30 negatieve tests" toch nog behandeld als een gevangene en crimineel. "De omstandigheden zijn vreselijk. Als ik had geweten dat 40 minuten kaarten met een speler die positief testte, maar enkele dagen later ook weer negatief, dit tot gevolg had, had ik geen voet gezet op dit toernooi."

Ze zocht er wel geen excuus in voor haar nederlaag: "Hoe ze ons behandelen is afschuwelijk, maar het is niet de fout van de USTA (Amerikaanse tennisbond, red), dat ik 4 matchballen liet liggen."

Mladenovic blijft nog even in haar "bubbel in de bubbel": ze is immers topreekshoofd in het vrouwen dubbel met Timea Babos.