Yanina Wickmayer haalt hoog niveau, maar kan Kenin niet verrassen

Yanina Wickmayer werd op de valreep opgevist voor de US Open en vloog vorige week halsoverkop van Europa naar New York. Op papier kreeg ze ook een onhaalbare opdracht voorgeschoteld: Sofia Kenin, het 2e reekshoofd.

Maar Wickmayer speelde complexloos en zette haar voet naast die van de winnares van de Australian Open. Onze landgenote speelde agressief en dwong Kenin om haar beste niveau boven te halen.

Helaas voor Wickmayer deed Kenin dat ook. Wat Wickmayer ook probeerde, de Amerikaanse leek altijd nog een versnelling extra in huis te hebben. In een hoogstaande wedstrijd (beide speelsters sloegen meer winners dan fouten) kwam Wickmayer vooral in de problemen op haar tweede service.

Kenin buitte dat uit en kwam zo op het scorebord niet in de problemen. Daarvoor lag het percentage eerste opslagen van Wickmayer te laag. Na 1 uur en 8 minuten was het avontuur van Wickmayer op de US Open afgelopen: 6-2, 6-2.