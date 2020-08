VIDEO: Elise Mertens zet Pliskova opzij op weg naar finale in Praag

Mertens won haar twee voorgaande ontmoetingen met de 28-jarige Tsjechische en ook vandaag zette ze Pliskova opzij. In twee evenwichtige sets kon ze telkens in het slot het verschil maken.

De vorm van Elise Mertens zit dus duidelijk in stijgende lijn. Vorige week werd ze in Palermo, waar het eerste WTA-toernooi sinds de coronapauze op het programma stond, uitgeschakeld in de eerste ronde. In de finale treft ze allicht het Roemeense topreekshoofd Simona Halep (WTA-2), tenzij zij zich in haar halve finale laat verrassen door haar landgenote Irina Begu (WTA-82).