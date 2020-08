Elise Mertens klaarde de klus in de Tsjechische hoofdstad in 2 sets. Na 1 uur en 43 minuten stond er 6-4 en 6-2 op het scorebord.

In de kwartfinales neemt Mertens, 3e reekshoofd in Praag, het op tegen Eugenie Bouchard (WTA-330) uit Canada of Tamara Zidansek (WTA-72) uit Slovenië.