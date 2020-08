Serena Williams na verlies: "Als een date met een kerel die niet deugt"

Voor Serena Williams was het haar 5e wedstrijd sinds het tennis weer op gang kwam na de coronabreak. Voor de 5e keer kon ze een driesetter niet vermijden. Daarin trok Maria Sakkari (WTA-21) overtuigend aan het langste eind. Het is de tweede postcoronanederlaag voor Williams.

De Amerikaanse keek na afloop vooral in eigen boezem. "Ik heb mezelf in een lastige situatie gebracht. Het is als een date met een kerel waarvan je weet dat hij niet deugt", lachte Williams groen.

"Het is moeilijk om positief te blijven wanneer je zo speelt. Ik moest deze wedstrijd gewoon winnen. Er zijn geen excuses. Het was lastig, maar ik heb genoeg kansen gehad om het af te maken. Ik moet uitzoeken hoe ik weer wedstrijden kan gaan winnen."

Opponente Maria Sakkari was uiteraard wel gelukkig na de wedstrijd. "Ik wist dat het niet de mooiste match zou worden, maar ik ben extreem blij met het resultaat", sprak de Griekse. "Serena Williams is een rolmodel voor mij en vele anderen. Het is uniek wat zij verwezenlijkt heeft. Ik weet niet of iemand dat ooit kan herhalen."