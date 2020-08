Serena trekt na 3 sets aan langste eind in 31e zussenduel tegen Venus

Venus was de underdog in het duel tegen haar jongere zus, maar ze heeft haar huid duur verkocht. Ze werd in de eerste set meteen gebroken door Serena, maar pakte daarna vijf spelletjes op een rij en haalde de set zo nog binnen.

In set 2 en 3 was het dan wel opnieuw Serena die het haalde, maar ze kreeg het niet cadeau. De hele partij duurde 2 uur en 20 minuten. In 31 onderlinge duels haalde Serena het al 19 keer, Venus 12 keer.