Pijnlijke binnenkomer voor Mertens: ze verliest 1e match sinds corona kansloos

Eind februari speelde Elise Mertens haar laatste officiële match in Qatar. Meer dan 5 maanden later mocht ze zich opnieuw uitleven in een officiële match, deze keer op het gravel van Palermo. Ze werd meteen met de neus op de feiten gedrukt: er is nog werk aan de winkel.

Mertens begon nog goed, met een eerste servicebreak in de match. Ze kwam 3-1 voor, maar zou daarna nog nauwelijks 2 spelletjes in de hele match winnen.

Aleksandra Sasnovitsj, niet eens in de top 100 van de wereld, liet Mertens in de 2e set geen kans meer. De beste Belgische speelster heeft nog een maand om haar niveau op te krikken met het oog op de US Open.