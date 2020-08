Mertens moet 2,5 uur zwoegen om Mladenovic van zich af te schudden

Elise Mertens had haar laatste 2 duels tegen Kristina Mladenovic verloren, onder meer 2 jaar geleden in de Fedcup-confrontatie met Frankrijk.

De eerste set was een statement en had Mertens binnen een halfuur in de tas. Maar daarna werd het hard labeur, voor beide speelsters. Mertens had bij 5-4 in set 2 veel energie kunnen sparen, Mladenovic had daar andere ideeën over. Ze dwong de tiebreak af, die ze ook nog eens won.

De derde set begon voorspoedig voor Mertens, die meteen door de opslag van Mladenovic ging. Beide speelsters kwamen daarna niet meer in de problemen op hun opslag, tot Mertens bij 5-3 een einde maakte aan de match door een tweede keer te breken.

In de 1/8e finales treft Mertens niet eerste reekshoofd Pliskova, maar wel Veronika Koedermetova. De Russin was verrassend in 2 sets te sterk voor de nummer 3 van de wereld.