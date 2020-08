Mertens knokt zich voorbij Bouchard naar halve finale in Praag

Beide speelsters begonnen gelijkopgaand aan de wedstrijd. Na elk een break te hebben weggegeven greep Mertens bij een 4-4-stand dan toch haar kans. Bij een 4-5-voorsprong kreeg ze een break- en setpunt en dat liet ze niet liggen.

In de tweede set zagen we een ander spelbeeld. Mertens haar opslag begon te sputteren en de Belgische nummer 1 maakte onnodig veel ongedwongen fouten. Bouchard, een voormalige finaliste op Wimbledon die ondertussen uit de top 300 is gevallen, kon zonder al te veel weerwerk de bordjes terug gelijk hangen: 6-1.

In de beslissende derde set ging Mertens bij 2-2 door de opslag van Bouchard. Die break was meteen voldoende voor Mertens, die standhield en het met 4-6 afmaakte. In de halve finale treft Mertens, het derde reekshoofd in Praag, met de thuisspeelster Kristyna Pliskova een op papier haalbare kaart.