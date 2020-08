Kirsten Flipkens vindt geen antwoord op de druk van Johanna Konta

Kirsten Flipkens had zich via de kwalificaties tot op de hoofdtabel geknokt en won gisteren haar wedstrijd in de eerste ronde.

Flipkens probeerde haar goeie reeks door te trekken tegen Johanna Konta, maar de Britse was heer en meester.

Ze liet Flipkens veel lopen en zette na 40 minuten 6-2 op het bord. De tweede set was een maat voor niets: na 25 minuten en 6-0 zat de wedstrijd erop.