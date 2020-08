Française Fiona Ferro wint eerste WTA-toernooi sinds coronapandemie

Het toernooi van Palermo was het eerste op de WTA Tour sinds de coronabreak in maart. Er waren strikte protocollen waaronder minder ballenjongens en -meisjes en er werden geen handen geschud aan het net.

Ferro veroverde in Palermo haar tweede WTA-titel. Vorig jaar won de Française het toernooi in Lausanne. Kontaveit heeft geen goeie cijfers in finales: ze kon slechts 1 van 6 finales winnen.

Alle Belgen uit de top honderd waren van de partij in Palermo, maar een succes werd dat niet. Zowel Elise Mertens (WTA-23), Alison Van Uytvanck (WTA-57) als Kirsten Flipkens (WTA-77) sneuvelde in de eerste ronde.