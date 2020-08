Elise Mertens trapt niet in de val van Palermo

De 24-jarige Mertens is het derde reekshoofd in Praag. Ze had haar Italiaanse leeftijdsgenote in 2018 al eens verslagen in de Fed Cup.

Het duel stond aanvankelijk maandag geprogrammeerd, maar moest worden uitgesteld vanwege de regen.

In de 1/8e finales neemt Mertens het op tegen de Italiaanse Camila Giorgi (WTA-71) of een qualifier. Dat wordt alvast niet Yanina Wickmayer (WTA-146) of Ysaline Bonaventure (WTA-121). Die verloren afgelopen weekend allebei in de eerste kwalificatieronde.

Wickmayer neemt aan de zijde van de Nederlandse Rosalie van der Hoek wel nog deel aan het dubbelspel.

Vorige week werd Elise Mertens in Palermo, waar het eerste WTA-toernooi sinds de coronapauze op het programma stond, uitgeschakeld in de eerste ronde.