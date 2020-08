Elise Mertens opent haar Amerikaanse tournee met kwieke match

Elise Mertens (WTA-22) wou niet te veel tijd verspillen in haar 1e duel. Na 22 minuten had ze de eerste set (6-0) al op zak gestoken tegen de Zweedse Rebecca Petterson (WTA-46).

Een vliegensvlugge start, die Mertens doortrok naar het 2e bedrijf. Onze landgenote wervelde naar een 4-0-bonus. Petterson won nog 2 keer haar eigen opslagspel, maar kon de 2 matchpunten bij 5-2 niet meer wegpoetsen.

In de tweede ronde neemt Mertens, vorige week finaliste in Praag, het op tegen de Française Kristina Mladenovic (WTA-43). Een taaie brok, want in de vorige 4 duels boog Mertens 3 keer het hoofd.