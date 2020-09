Eerste ronde is meteen eindstation voor Van Uytvanck op US Open

Alison Van Uytvanck (WTA-60) stond voor de 7e keer op de hoofdtabel van de US Open, alleen vorig jaar wist ze de 1e ronde te overleven. Tegen de Italiaanse Camila Giorgi, de nummer 74 van de wereld, begon Van Uytvanck wel goed. Ze ging 3 keer door de opslag van Giorgi en pakte met haar 3e setpunt de 1e set: 6-2.

De Italiaanse was niet van slag en krikte haar niveau op in set 2, waarin het 4e spelletje het kantelpunt was. Bij 2-1 forceerde Giorgi met veel moeite een break en ze won vervolgens ook de volgende 3 games: 6-1 na amper 29 minuten.

In de 3e set zat Van Uytvanck aanvankelijk weer op het goeie spoor. Bij 1-4 leek ze zelfs op weg naar de overwinning, maar dan liep het mis. Giorgi - die tussendoor ook wel 1x haar opslag moest inleveren - pakte 3 breaks op een rij en verzilverde bij 6-5 haar eerste matchpunt.