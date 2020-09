Duitse Siegemund kan Elise Mertens niet afstoppen op de US Open

Elise Mertens wordt na haar halve finale van een week geleden zelfs door de buitenlandse pers aanzien als een outsider op de titel in New York. Van die status had Mertens geen last tegen Laura Siegemund.



De Duitse timmerde erop los en sloeg een heel pak winners, maar haar foutenlast was te groot om Mertens echt te bedreigen. Onze landgenote toonde meer variatie en sloeg toe op de cruciale momenten.



Zo snoepte Mertens telkens in het begin van de set de opslag van Siegemund af. Met af en toe een ace op het juiste moment hoefde Mertens geen enkele keer haar opslag in te leveren. Een logische 6-2, 6-2 was het verdict.