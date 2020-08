David Goffin verliest driesetter en mist zo mogelijk duel met Djokovic

Jan-Lennard Struff pakte uit met krachttennis: met zijn zware opslag en forehand drukte hij David Goffin achteruit. Toen ook de opslag van onze landgenoot begon te haperen, pakte Struff de eerste set met 6-4.

De Duitser leek ook de bovenhand te hebben in de tweede set, maar plots begon zijn motor te sputteren. Goffin pakte uit met goeie defensieve slagen en dropshots en hing zo de bordjes weer in evenwicht: 3-6.

In de beslissende set kregen Struff en Goffin allebei kansen om de match naar zich toe te trekken en het was de Duitser die aan het langste eind trok. Net op tijd vond hij de energie terug voor zijn krachttennis. En bij 5-4 op de opslag van Goffin sloeg hij met een blanco spelletje toe. Struff speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen Novak Djokovic en Tennys Sandgren.