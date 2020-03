VIDEO: Alison Van Uytvanck wervelt naar halve finales in Lyon

Alison Van Uytvanck had Caroline Garcia vorig jaar al eens in de ogen gekeken, maar toen moest ze het onderspit delven. Veel leek onze landgenote zich niet meer te herinneren van die confrontatie, want ze begon onbevangen in Lyon. Ze kwam amper in de problemen op de eigen opslag en verzilverde twee breakkansen in de eerste set.

Garcia, die Ysaline Bonaventure in de vorige ronde van een Belgisch onderonsje hield, was van slag en keek ook in de tweede set snel tegen een 3-0-achterstand aan. De Française vocht nog voor wat ze waard was, maar kon haar 7 breakkansen niet omzetten. Van Uytvanck maakte het knap af.

Van Uytvanck, die dit seizoen nog niet voorbij de tweede ronde was geraakt, staat zo in de halve finales in Lyon. Daar kijkt ze Sofia Kenin, de 21-jarige winnares van de Australian Open in de ogen.