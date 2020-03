Van Uytvanck haalt setverlies op en bereikt de kwartfinales in Lyon

De eerste set tussen Alison Van Uytvanck en haar Bulgaarse opponente Viktorija Tomova was een festival van servicebreaks. Van Uytvanck verloor keer op keer haar opslag, Tomova kon toch één keer haar spelletje in de wacht slepen, meteen goed voor 6-3-setwinst.

In de tweede set serveerde Van Uytvanck een stuk constanter. Het beslissende spelletje om de set in de wacht te slepen, was er wel eentje van heel lange adem. Maar bij 4-6 kwam er toch een derde set.

Daarin kwam Van Uytvanck 1-4 voor, maar ze gaf haar service weer twee keer uit handen. In de tiebreak stoomde onze landgenote door naar 0-6 en bij 2-7 moest Tomova zich gewonnen geven. In de kwartfinales wacht een duel met Ysaline Bonaventure of Carolina Garcia (Fra).