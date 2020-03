Ruben Bemelmans ging in de derde set gewoon door op zijn elan. Hij bleef secuur op de eigen opslag en zag steeds meer twijfel in het spel van de Hongaar sluipen. Daar profiteerde hij optimaal van door bij 5-4 een beslissende break af te dwingen. Een verrassende overwinning, maar meer dan verdiend.

18 uur 47. Bemelmans maakt het af. Ruben Bemelmans ging in de derde set gewoon door op zijn elan. Hij bleef secuur op de eigen opslag en zag steeds meer twijfel in het spel van de Hongaar sluipen. Daar profiteerde hij optimaal van door bij 5-4 een beslissende break af te dwingen. Een verrassende overwinning, maar meer dan verdiend.

Ruben Bemelmans heeft gevochten in de eerste set, maar komt toch op achterstand. Onze landgenoot maakte een break goed, speelde twee setpunten weg en leek een tiebreak uit de brand te slepen, maar in het slot ging het nog mis: 7-5.

17 uur 06. Bemelmans verliest eerste set. Ruben Bemelmans heeft gevochten in de eerste set, maar komt toch op achterstand. Onze landgenoot maakte een break goed, speelde twee setpunten weg en leek een tiebreak uit de brand te slepen, maar in het slot ging het nog mis: 7-5.

11:36

11 uur 36. We waren ook de outsiders in Brazilië en ik speelde twee grote matchen. De hele ploeg tekende toen voor een exploot, dat was een prachtige ervaring. Ik hoop dat de geschiedenis zich herhaalt. We gaan knokken voor elk punt en het maximum geven. Kimmer Coppejans.