10:58 10 uur 58. Livestream vanaf 12.00u. Ook vandaag hoeft u niets te missen van het duel tussen België en Hongarije. Vanaf 12.00u kan u terecht op deze pagina met livestream of kan u afstemmen op Canvas. Livestream vanaf 12.00u Ook vandaag hoeft u niets te missen van het duel tussen België en Hongarije. Vanaf 12.00u kan u terecht op deze pagina met livestream of kan u afstemmen op Canvas.

10:24 10 uur 24. Dag 2: nek-aan-nekrace. Openen doen we vandaag met Sander Gillé en Joran Vliegen, die Attila Balazs en Marton Fucsovics in de ogen kijken in het dubbelspel. Daarna neemt Coppejans het op tegen Balazs en geeft Bemelmans Fucsovics partij. De kapiteins kunnen hun opstellingen nog wel wijzigen. Zo heeft Johan Van Herck ook nog altijd Arthur De Greef achter de hand. . Dag 2: nek-aan-nekrace Openen doen we vandaag met Sander Gillé en Joran Vliegen, die Attila Balazs en Marton Fucsovics in de ogen kijken in het dubbelspel. Daarna neemt Coppejans het op tegen Balazs en geeft Bemelmans Fucsovics partij. De kapiteins kunnen hun opstellingen nog wel wijzigen. Zo heeft Johan Van Herck ook nog altijd Arthur De Greef achter de hand.

23:06 23 uur 06. Het is zuur dat we die tweede match verliezen, maar we mogen trots zijn op deze dag. We gaan nog vol voor die plaats in Madrid. Johan Van Herck. Het is zuur dat we die tweede match verliezen, maar we mogen trots zijn op deze dag. We gaan nog vol voor die plaats in Madrid. Johan Van Herck

23:02 23 uur 02. Van Herck: "We mogen vertrouwen halen uit het niveau dat we hebben laten zien". Van Herck: "We mogen vertrouwen halen uit het niveau dat we hebben laten zien"

23:01 23 uur 01. "Voor vandaag hadden we zeker getekend voor een 1-1-tussenstand", gaf Coppejans toe. "Ruben heeft het fantastisch gedaan. Morgen kan alles nog." Ook kapitein Johan Van Herck ziet kansen morgen. "Wij kunnen in het dubbelspel twee jongens op het terrein brengen die fris zijn en die al bewezen hebben dat ze moeilijk te kloppen zijn.". "Voor vandaag hadden we zeker getekend voor een 1-1-tussenstand", gaf Coppejans toe. "Ruben heeft het fantastisch gedaan. Morgen kan alles nog." Ook kapitein Johan Van Herck ziet kansen morgen. "Wij kunnen in het dubbelspel twee jongens op het terrein brengen die fris zijn en die al bewezen hebben dat ze moeilijk te kloppen zijn."

22:59 22 uur 59. Coppejans: "Ik heb kansen gemist in de derde set". Coppejans: "Ik heb kansen gemist in de derde set"

22:57 22 uur 57. Het is wel een ontgoocheling. Ik heb wat kansen gemist in de derde set. Het is zuur. Kimmer Coppejans. Het is wel een ontgoocheling. Ik heb wat kansen gemist in de derde set. Het is zuur. Kimmer Coppejans

