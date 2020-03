Greet Minnen geeft break uit handen en mist duel tegen Ysaline Bonaventure

Alison Van Uytvanck had op het middaguur haar eerste opdracht in Lyon vlot gewonnen en deed vanavond haar duit in het zakje als coach van haar partner Greet Minnen.

Minnen verloor de eerste set, maar kwam weer op gelijke hoogte. Ze moest in de tweede set heel wat breakpunten opkuisen en benutte haar eigen kansen wel: 6-4 en 1-6.

In de derde set had Minnen snel een break te pakken, maar die gaf ze uit handen. Thuisspeelster Garcia trok na meer dan 2 uur het laken naar zich toe en neemt het nu op tegen Ysaline Bonaventure.