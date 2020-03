Bonaventure loopt duel met Van Uytvanck mis in Lyon

Voor Caroline Garcia, de nummer 46 van de wereld, was het haar tweede confrontatie op een rij met een Belgische. In de eerste ronde had de Française Greet Minnen uitgeschakeld.

En de Belgen blijken Garcia wel te liggen, want ook in het duel met Ysaline Bonaventure trok Garcia aan het langste eind. Garcia won na 1u22 met 7-5 en 6-2 en staat zo in de kwartfinales. Daarin komt ze met Alison Van Uytvanck opnieuw een Belgische tegen.