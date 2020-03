Alison Van Uytvanck springt vlot over de eerste horde in Lyon

De 25-jarige Van Uytvanck, het 5e reekshoofd in Lyon, klopte in de eerste ronde de Poolse Katarzyna Kawa (WTA-121) in twee sets: 6-1 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 2 minuten.

In de volgende ronde wacht voor Van Uytvanck de Bulgaarse Viktoria Tomova (WTA-143) of de Poolse Magdalena Frech (WTA-169).