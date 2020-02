Wie kan Djokovic stoppen? Tsitsipas 18e slachtoffer in 2020 in finale Dubai

Nummer 1 van de wereld Novak Djokovic (32) laat geen kruimel liggen in 2020. Ook Stefanos Tsitsipas kon de Serviër niet afstoppen in de finale in Dubai. Een break in de eerste set en twee breaks in de tweede set leverden zijn 79e ATP-titel uit zijn carrière op.

Djokovic is dit seizoen nu al 18 wedstrijden op rij ongeslagen. Na zijn zes zeges in de ATP Cup met Servië nam hij met succes de zeven horden op weg naar de titel in de Australian Open en daar komt nu nog eens de eindzege in Dubai bij.

Stefanos Tsitsipas grijpt voor de tweede keer op rij naast de titel in Dubai. Vorig jaar moest de 21-jarige Griek buigen voor achtvoudig laureaat Roger Federer. Vorige week veroverde Tsitsipas in Marseille wel zijn vijfde ATP-titel.