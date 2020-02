Tweevoudige winnares Elina Svitolina meteen uitgeschakeld in Dubai

Svitolina en Brady speelden enkel in 2016 eerder tegen elkaar, een duel dat Svitolina in 2 sets won. Vandaag zette de Jennifer Brady de bordjes weer gelijk. Svitolina kon maar 3 spelletjes winnen, in twee sets van een halfuur was de wedstrijd snel gespeeld.



De nummer 5 van de wereld zal het toernooi in Dubai dit jaar niet voor de derde keer winnen. Ze won er al eerder in 2017 en 2018. Vorig jaar haalde ze de halve finale.



Jennifer Brady neemt het in de tweede ronde op tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA-17).