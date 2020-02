Titelverdedigster Elise Mertens struikelt in de tweede ronde in Qatar

Voor Elise Mertens stond er in Qatar veel op het spel, want de beste Belgische tennisster verdedigde er haar titel.

2020 wordt echter geen evenaring van 2019: Mertens werd in de tweede ronde gewipt door de Kazachse Joelija Poetintseva.

Poetintseva had haar lesje goed geleerd. Vorige maand verloor ze nog in twee sets van Mertens in de kwalificaties van de Fed Cup, maar deze keer trok ze het laken naar zich toe. Na twee uur stond er 6-4, 3-6 en 2-6 op het scorebord.