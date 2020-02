Dubbelpartner Sabalenka gunt Elise Mertens geen kwartfinale in Dubai

Elise Mertens en Aryna Sabalenka kennen elkaars spel door en door. Het duo won eind vorig seizoen nog samen de US Open en ook in Australië waren ze in januari nog samen aan de slag.

In de onderlinge confrontatie in Dubai gaven beide speelsters hun opslag vaak uit handen. In de eerste set waren er maar liefst 5 breaks, 2 in het voordeel van Mertens, 3 in haar nadeel. Zo trok Sabalenka na 45 minuten aan het langste eind.

In set 2 gaf Mertens haar opslag opnieuw als eerste uit handen. Onze landgenote stond een beetje verkrampt op de baan en kwam niet meer echt in de wedstrijd. Bij een 3-5-achterstand spartelde ze nog wel even tegen, maar Sabalenka werkte twee breakpunten weg en stak de partij uiteindelijk op zak.