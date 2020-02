Goffin werkt zich in het zweet tegen Nederlandse wildcard Haase

Robin Haase had van de organisatie in Rotterdam een wildcard gekregen en de thuisspeler wilde zich niet zomaar laten kisten. De Nederlander ging bij 4-3 in de eerste set door de service van Goffin en stond na 40 minuten op 1-0.

Ook in de tweede set was Haase een zeer taaie klant voor Goffin, die pas na een tiebreak de bordjes weer in evenwicht kon brengen.

In de beslissende set ging Goffin al in het openingsspelletje door de opslag van Haase. Dat voordeel gaf hij niet meer uit handen: na 2 uur en 31 minuten had Goffin zijn ticket voor de tweede ronde te pakken.

In de achtste finales neemt vierde reekshoofd Goffin het op tegen de Italiaan Jannik Sinner (ATP-79), die net als Robin Haase een uitnodiging ontving.

De pas 18-jarige Sinner hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen. Zijn Moldavische tegenstander Radu Albot (ATP-50) stuurde zijn kat.